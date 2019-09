Toer Boalsert: "De ferbiningen dy't der sitte moatte wiene hielendal fuort"

Neffens La Roi wie de steat fan de toer echt tige min. "De ferbiningen dy't der normaal sitte moatte wiene hielendal fuort. Op ien nei dan. Dat wie in befêstiging dat it goed is om de toer derôf te heljen."

It wie noch wol efkes spannend, want it waaide sneontemiddei behoarlik. "It siet tsjin krêft seis oan, en dus ha we gewoan trochset. Alles wie úteinlik ûnder kontrôle. De masinist wie noch net senuweftich, dus dat is goed gien."