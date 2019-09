Harkemase Boys spilet lyk tsjin Ajax

Opfallend genôch rekke Harkemase Boys yn it earste heal oere twa spilers kwyt. Dennis van Duinen waard mei in blessuere ferfongen troch Bas van Wijnen, wylst Jari Slort ek net fierder koe en Pier Veldman foar him yn de ploech kaam. Oan de kant fan de Amsterdammers wie it Abdulrahman dy't mei in blessuere útfoel.

Ajax mei tsien man fierder

In soad wikselingen yn de earste helte, mar de stân op it skoareboerd wy by it skoft noch itselde as yn it begjin fan de wedstriid, 0-0. Yn de twadde helte wie de earste grutte kâns foar Ajax, mar nettsjinsteande gaos yn it strafskopgebiet fan Harkemase Boys gie de bal der net yn.

Mei noch tweintich minuten te spyljen helle Moiz da Silva de trochbrutsen Pier Veldman ûnderút. Dat betsjutte in reade kaart foar de ferdigener fan Ajax, dat mei tsien man fierder moast. Harkemase Boys besocht dêrnei alles om de winnende treffer te meitsjen, Berwout Beimers rekke noch de peal, mar de winst siet der net yn foar de Harkiten.