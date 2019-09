LIVEBLOG: De mooglike kampioensrace fan Nyck de Vries yn de Formule 2

Nei de pitstop komt Nyck de Vries werom op it njoggende plak. Mar, alle acht koereurs foar him moatte noch nei binnen ta. It betsjut dat De Vries der goed foar stiet. Efter him rydt noch altyd konkurrint Nicholas Latifi. As hy der ek efter bliuwt, liket der neat oan de hân foar De Vries. We binne hast healerweis; noch sechtjin ronden te gean.