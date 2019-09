SC Cambuur wie freedtejûn efkes koprinner fan de earste difyzje, mar troch in let doelpunt fan konkurrint NAC Breda moatte de Ljouwerters genôch nimme mei it twadde plak. Sels behelle Cambuur in maklike oerwinning by FC Volendam (0-4). De grutte man wie Volendammer Robert Mühren, dy't yn it giel-blau trije goals makke. Dat en mear yn in nij Cambuur Sjoernaal.