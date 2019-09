Toer Boalserter stedhûs hast klear om derôf helle te wurden

Earder op de dei waard sein dat de put om in oere as twa begjinne soe, mar dat is mei in oere nei foaren helle. Underwilens is it lead en beslach deromhinne al ôf

"It giet dus flotter as tocht. It boppeste stik toer is mei elkoar njoggen meter, as dat derôf is de toer wer stabyl en feilich om yn te wurkjen", fertelt boargemaster Jannewietske de Vries.

De toer giet nei Snits, dêr't in boubedriuw dit diel opknapt. Boalserters ha noed oft de toer wol weromkomt. "Ik sil der persoanlik op tasjen dat dy yn âlde gloarje werom komt en dat dy wer iuwen mei kin."