Keunstners ferlitte brûsplak: "Dit rekket my yn it hert"

Keunstner Tjeerd Landman wol oer twa dagen fuort. "It is no al safier dat it my net iens mear om de knikkerts giet, mar om it spul. Der is fan alles tasein, mar neat is dúdlik. De gemeente en de feriening jouwe elkoar de skuld. Der komme neiheffingen, mar hoe en wat is net dúdlik. Ik wol witte wêr't ik oan ta bin."

Vincent Schiphorst hat ek noed oer de neiheffing. "Dit gebouw is zo lek als een mandje, 60 procent van de warmte vliegt zo weg. Ik wil best extra betalen, maar niet voor service die nu nog niet wordt geleverd. Ik had liever gezien dat de huur trapsgewijs zou worden verhoogd."