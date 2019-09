Harm is Harriët; de relaasje mei har frou is no better as oait

Filmmakker

Job Tichelman komt fan Kûbaard en wennet no yn Amsterdam dêr't er dosint is op in ROC. Hy hie in plan om in film te meitsjen oer in boufakker dy't frou wurde woe en socht om lokaasjes dêr't er filmje koe. Doe't er yn Wommels wie en oer syn plannen fertelde, hearde hy it ferhaal fan Harriët en learde hy har kennen.

Hy ûntduts dat it eins folle aardiger wêze soe om Harriët en Siepie te folgjen mei de kamera. "Harriët is een kleurrijk persoon met heel veel humor, zij was een perfecte hoofdpersoon voor mijn film", sa seit er.

Harriët hoegde der net sa lang oer nei te tinken doe't se de fraach krige oft Tichelman in film oer har meitsje mocht. "As ik mar ien persoan oer de streek helje kin om ek syn of har gefoel te folgjen en de transysje yn te gean, dan is myn doel al berikt", sa motivearret se.