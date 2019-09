Ondernemer Parrega mag maar de helft van nieuw terrein gebruiken

"Zo hou ik nog maar de helft van de helft van mijn investering over", zei de ondernemer bij de Raad van State. "Dat is niet mooi van de gemeente. In plaats van dat ik straks mijn elf trucks en opleggers kan parkeren kan ik er maar twee kwijt."

De ondernemer uit Parrega hoopt dat de Raad van State de gemeente op andere gedachten kan brengen. In ieder geval hoopt hij dat de gemeentelijke eis van een groenstrook van vijf meter breed gaat vervallen. Dat scheelt nog eens 45 procent extra op de bedrijfsgrond die al moet worden ingeleverd.