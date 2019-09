Parregeaster ûndernimmer mei mar de helte fan nij terrein brûke

Jierrenlang op itselde plak

By de sitting yn Den Haag frege de Raad van State oan de gemeente oft der gjin oare oplossings wiene, lykas in hekwurk mei in klimop. Mar de wurdfierder sei dat gemeente dat net sitten sjocht. Der moat in hage mei 'streekeigen beplanting' komme, dy't yn it lânskip past.

De gemeente hat noch leaver dat De Jong nei in bedriuweterrein ferhûzet. Dat liket in passearre stasjon, om't de ûndernimmer al sûnt 1982 oan de Trekfeart sit.

De Raad docht oer inkele wiken útspraak yn de saak.