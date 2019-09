Follybalsters fan Oranje ferlieze foar fiifde kear op World Cup yn Japan

De setstannen wienen 23-25, 22-25, 27-25, 25-18, 4-15.

Nederlân, mei de Fryske Marrit Jasper, kaam op in 2-0 achterstân yn sets, mar focht him werom yn de wedstriid mei setwinst yn de tredde en fjirde set. Yn de fiifde set gie it mis. It waard 4-15.

Oranje komt noch ien kear yn aksje op de World Cup. Snein stiet gastlân Japan op it programma.