Toer Boalserter stedhûs sil sneontemiddei derôf, as wyn gjin spulbrekker is

"Om sân oere binne se al begûn. Der moat earst fan alles losmakke wurde, it lead, de beklaaiïng en alle pinnen rûnom yn de houtkonstruksje. As dat dien is, dan stiet er los", leit projektlieder Sietse la Roi út. Ofrûne nacht hat in kraanmasinist de toer bewaakt.

De planning is dat de toer tusken 14.00 en 16.00 oere derôf takele wurdt. Bewenners fan de hûzen en minsken yn de winkels rjochts fan de toer moatte om dy tiid derút. "Dy minsken ha we justerjûn al ynformearre. We kinne se opfange yn De Wijnberg."

It waar, of mear de wyn, kin spulbrekker wêze. Der wurdt flinke wyn foarsein. "De kraanmasinist hat meteo-ynformaasje en in wynmjitter. As it wynkrêft seis of sân is, is it fansels net mear fertroud." "Mei in toer kinst net sile", follet ferslachjouwer Remco de Vries oan.

Foar mooglik ferwachte drokte binne ferkearsregelers beskikber en minsken fan tafersjoch. "En ik ha it nûmer fan de plysje by de hân. We wolle alle risiko útslute. Witst noait wat der útrûgelet. It is wol tritich meter heech fansels. We ha it ûnder kontrôle, mar we slute neat út."

It twadde en tredde part fan de toer folget takom wike.