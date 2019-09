Mühren nei trije goals: "Doe vanavond een rondje om de tafel met mijn vrouw"

Nei de wedstriid stie trainer Henk de Jong tige tefreden op it fjild yn Volendam. "Ast sjochst wat foar start wy hân ha fan de kompetysje, en wêr we no stean. Dat is echt hiel moai foar de klup. Alles libbet. Dat is hiel moai", fertelt De Jong.

Oer syn topskutter Robert Mühren is De Jong dúdlik: "Hy is de lêste tiid yn bloedfoarm. As hy goed spilet, is hy ek hast net te ferdigenjen."

Hulshoff: "Te jongeseftich fuotballe"

Dêr't elkenien by Cambuur út de skroeven wie mei de oerwinning, wie dat by Volendam wol oars. Sipke Hulshoff, dy't jierrenlang by de Ljouwerters wurke, hold in flinke kater oer oan de nederlaach.

"It begjin wie foar ús, mar dêrnei wie Cambuur folle better. Nei de 0-2 en de reade kaart wie de wedstriid rûn. Oant it skoft besochten wy it noch te hâlden, mar mei de 0-3 wie it klear. Te jongeseftich fuotballe hjoed. Wy hawwe in jonge ploech. Hjir leit foar ús noch in útdaging. Ik gean mei in kater it wykein yn."