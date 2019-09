Utblinker Mühren besoarget Cambuur romme winst tsjin FC Volendam

Al yn de fjirtjinde minút hie Cambuur syn earste doelpunt te pakken. Jamie Jacobs skeat de bal yn de ûnderhoeke en passearre dêrmei keeper Bakker. Fiif minuten letter ferdûbelen de Ljouwerters de skoare. Nei in oertrêding op Kallon koe de skiedsrjochter net oars as in penalty jaan. Dy waard troch Robert Mûhren fersulvere.

Twadde penalty

Oan de ein fan de earste helte krige Cambuur de twadde strafskop fan de wedstriid. Wer gie Mühren, foarhinne spilers fan FC Volendam, efter de bal stean. Keeper Bakker liet him lykwols net nochris passearje en pakte de traap. Yn de ekstra tiid foar it skoft makke Robert Mühren wol dien wurk. Nei in moaie solo skeat hy de bal tsjin it net en dat betsjutte de 0-3 foar Cambuur.