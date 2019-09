Súdwest-Fryslân oer toer: Akute risiko is fuort, Bolletongersdei giet troch

By de restauraasje fan it stedhûs hat bliken dien dat de draachkonstruksje fan de toer der minder oan ta is as foarsjoen. Dat is feroarsake troch de bûnte kjifkrobbe.

Kraan delset

"Wy moasten fuort aktearje en hawwe besletten jûn in kraan del te setten dy de toer sekeret", seit La Roi. "It akute risiko is dêrmei fuort. Wy helje moarn it boppeste stik fan njoggen meter noch wol fan de toer."