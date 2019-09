Al mear as 10.000 kaarten ferkocht foar Hynstekeuring

Neffens de organisaasje binne der noch 'inkelde kaarten' beskikber foar it evenemint. Ek de kaarten foar Friesian Proms, op de tongersdei- en freedtejûn foarôfgeand oan it evenemint binne noch beskikber. It spesjale konsert hat dit jier in jubileum: it sil foar de fiifde kear organisearre wurde.

By de Frisian Proms binne dit jier ûnder oare optredens te sjen fan DI-RECT sjonger Marcel Veenendaal, de band The Blue Birds mei sjongeres Elske DeWall, en hynstekeunstner Lorenz.