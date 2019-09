Toer stedhûs Boalsert driget yn te stoarten

"De feilichheid fan ús ynwenners en besikers stiet foarop", seit De Vries. "Dêrom helje we it boppeste diel der sa gau as mooglik ôf. Gelokkich kinne we dat op koarte termyn al dwaan."

Bûnte kjifkrobbe is feroarsaker

By de restauraasje fan it stedhûs hat bliken dien dat de draachkonstruksje fan de toer der minder oan ta is as foarsjoen. Dat is feroarsake troch de bûnte kjifkrobbe. Dêrom is der in steger om de konstruksje te stypjen. Tagelyk ha de spesjalisten ûndersyk dien nei de stabiliteit fan de toer.

Op it stuit is de Marktstrjitte/Jongemastrjitte yn Boalsert by it âlde stedhûs al ticht foar it ferkear. Dat duorret oant sneontemoarn. De direkte omwenners binne op de hichte brocht.