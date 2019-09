Al jierren in bromtoan yn en om it hûs: "Je wordt aan je lot overgelaten"

Omdat hy miskien syn hûs ferkeapje wol en net de yndruk wekke wol dat der wat net goed is mei it hûs, wol hy anonym bliuwe. Wy nimme him dêrom 'Jeroen'.

Yn 2016 waard Jeroen in kear wekker yn 'e nacht. Hy tocht dat der in auto yn de strjitte stasjonêr stie te draaien, mar dat lûd is nea wer ophâlden. Hy is der nachts dop út gong om it lûd op te spoaren, mar sûnder súkses. Letter tocht hy dat it lûd kaam fan wurksumheden fierderop, mar doe't dy klear wiene, wie it lûd der noch hieltyd. En it waard ek lûder.

"Mensen snappen het niet"

Foar Jeroen is it in aaklik probleem. "Mensen snappen het niet", seit er. Der binne net in soad minsken dy't hearre kinne wat hy heart. Syn frou en bern ek net bygelyks. Hy hat kontakt socht mei de gemeente en hy krige besite fan de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO).

"Ze hebben kunnen aantonen dat er inderdaad een laagfrequent geluid is." Oan de iene kant is it in moaie befêstiging, mar de FUMO hat de boarne fan it lûd net fine kinnen.