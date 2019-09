Kafeehâlder Henk Breeuwsma baalt fan it ferbod op spesjale smookromten. Hy hat sa'n aparte smookromte bouwe litten by syn ferneamde reedrydkafee Moarkswâl yn Aldtsjerk, mar dy kin er no net mear brûke. "We hiene in ideale oplossing fûn en no wurdt it wer ferbean. It slacht nergens op."