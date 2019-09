Ried fan Steat: gjin beswieren tsjin nije Cambuurstadion, dus bou kin trochgean

De Ried fan Steat hâldt noch in ekstra wike oan as reserve, om definityf te sizzen oft der wol as net in berop yntsjinne is. As takom wike bliken docht dat der yndie gjin berop yntsjinne is, dan is it bestimmingsplan definityf. De gemeente Ljouwert en Stadion Ontwikkeling Cambuur kinne dan ek fierder mei de tarieding op it nije stadion.

De gemeente sil ynkoarten de ried, de wurkgroep en belanghawwenden ynformearje oer de fierdere planning fan it projekt.