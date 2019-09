Gjin beswieren, dus bou Cambuurstadion kin trochgean: "Een boppeslach"

Dat der gjinien beswier oantekene hat, is neffens De Haan bysûnder. "Voor zo'n hartstikke groot plan, met achttien zienswijzen, is het bijna niet voor te stellen dat er geen beroep wordt aangetekend. Dat is toch gebeurd en dat is een groot compliment waard. Het is blijkbaar een plan met heel veel draagvlak, dat is heel mooi."

De gemeente sil ynkoarten de ried, de wurkgroep en belanghawwenden ynformearje oer de fierdere planning fan it projekt.

Wurdt stikstof in probleem?

De útstjit fan stikstof moat noch wol opnij berekkene wurde. "Het bestemmingsplan is onherroepelijk, daarvoor liggen de bouwrechten er. Maar de omgevingsvergunningen moeten nog wel worden aangevraagd en verleend", seit De Haan. "Daarbij kijken we ook naar stikstof. Dat moeten we opnieuw berekenen, maar we zien het met vertrouwen tegemoet. We hebben het eerder ook berekend en toen bleek dat er geen extra stikstof uitkwam bij het project. Maar het is wel waar, we moeten het nog opnieuw berekenen."