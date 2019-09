Boereprotest op 1 oktober: "We moatte no in fûst meitsje"

De ferwachting is dat der takom tiisdei út de trije noardlike provinsjes in grutte groep boeren nei Den Haag lûkt. Sa't it der no útsjocht giet it om sa'n twahûndert trekkers en in tal bussen. De boeren reizgje moandeitenacht rjochting it regearingssintrum.

Safolle mooglik meidwaan

Asma hopet dat safolle mooglik boeren en oare produsinten fan iten oan de aksje meidogge. "Net tinke 'myn buorman giet wol'. Nee: allegear derhinne, safolle mooglik", seit Asma. "Dan hat de polityk miskien yn 'e gaten dat it in serieus probleem is en dat we it miene."

Asma moat der net oan tinke dat hy syn feestapel wer ynkrimpe moat, sa as in pear jier lyn fanwege de fosfaatrjochten.