HEA! De beauty's fan Kokedei yn Warkum

Grutsk litte feefokkers út de omkriten fan Warkum op Kokedei harren moaiste en bêste kij sjen oan it publyk. De tradisjonele feekeuring op de Merk yn de stêd is al oan syn 119de edysje ta. Foar guon fokkers in hichtepunt yn it jier. Lykas foar Wytze Meye Wink, dy't hast al syn tiid spansearret oan it fokken en fersoargjen fan syn Jersey-kij.