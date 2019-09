Noppert treft Gurney yn earste ronde World Grand Prix

De Professional Darts Corporation (PDC) makke earder freed de lotting foar it toernoai bekend. De World Grand Prix is nei it WK yn Londen en de World Matchplay yn Blackpool it grutste telefyzjetoernoai by it bûn.

Debút

Ferline jier makke Noppert syn debút yn Dublin. Hy ferlear doe fuortendaliks yn de earste wedstriid fan Gerwyn Price. De titelferdigener is Michael van Gerwen.