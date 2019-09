Freedsmerk oer swart jild: "Gjin probleem, it smart de ekonomy"

Is dit no in probleem dat hurd oanpakt wurde moat, of moatte we ús der net al te drok om meitsje? Op de Ljouwerter freedsmerk wiene de reaksjes oer it generaal myld: "It binne faak de minsken mei lege ynkommens dy't der sa wat byfertsjinje. En dat jild giet ek fuortendaliks de ekonomy wer yn." Immen omskreau it sels as: "Smaroalje foar de ekonomy. Minsken ha wat ekstra jild dêr't de belesting net fuort de helte fan ôfpakt!"

In oar stelde dat de oerheid it der sels nei makke hat, dat der in soad swart dien wurdt: "Je houwe niet een stuver over man, hou toch op! Weetst wel wat de kapper kost? At je dat niet betale kinne, dan gane je naar een kenniske toe, logisch!"

In inkeling hie prinsipiële beswieren en soe nea immen swart betelje: "Als het je lukt iemand zwart een klusje te laten doen, is dat echt niet iets om trots op te zijn!"