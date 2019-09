FUMO: Oarsaak fan bromtoanen hast net te finen

Spitigernôch moat Hooiring de minsken dan gelyk wer teloarstelle, om't it foar harren selden mooglik is om de oarsaak fan it lûd te finen. "Ik tink dat wy mar by 80 of 90 persint fan de gefallen de boarne fine. Dit komt omt de lûdsweagen fan in bromtoan dwers troch hûzen, gevels en bygelyks ysolaasje giet. Dat betsjut dat de boarne wol kilometers fierderop wêze kin."

Nije techniken

Ek de rjochting fan wêr't it lûd weikomt is op dit stuit hast net te bepalen, fertelt Hooiring. "Dêr binne no wol nije techniken foar yn ûntwikkeling. Om mei ferskate mikrofoans in rjochting te bepalen. Mar dat wurdt noch net yn Fryslân dien." Ek mei dizze nije technyk is de ôfstân fan de boarne net te bepalen. Hooiring: "Mar sa kinne we wol hieltyd mear en better sykje. It is better as neat."