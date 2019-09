Leechstân winkelpannen bliuwt soarch: in tredde stiet struktureel leech

Fryslân, Grinslân en Drinte ha ûndersyk dwaan litten nei de leechstân yn de provinsjes. Mei troch winkelpannen út de merk te heljen, is de leechstân diels fuortwurke. Dochs meitsje de provinsjes harren noch soargen. "By langduorjende leechstân ûntstiet ferkrotting", seit deputearre Sander de Rouwe.

"It ûndersyk lit sjen dat we yn de noardlike provinsjes in protte winkelpannen ha dy't al langer as trije jier leech steane. As in pân sa lang net brûkt is, is it dreech om it foar wat oars yn te setten. Mei gemeenten en winkeleigeners wurkje we deroan om de winkelkearnen oantrekliker te meitsjen, mar dat is noch net genôch."