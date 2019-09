Wethâlder Ter Keurs kin himsels net ferjaan foar krityk op amtners Smellingerlân

Guon partijen yn de ried hiene de wethâlder syn útspraken wol ferjaan wollen en woenen wol fierder mei him. "Dit fûnen wy seker net nedich", seit Corrie Ponne fan it CDA oer it opstappen. "De diskusje yn de lêste riedsfergadering wie sa fûl en ek yngewikkeld, dat we der bêst begryp foar ha kinne dat je in kear sa'n slip of the tongue meitsje."

Mar neffens Ter Keurs soe er net ynteger wêze, as er net opstappe soe. "Dat is mijn afweging, dit is hoe ik aankijk tegen verantwoordelijkheid en integriteit."

Fraksjefoarsitter Meine Hofman fan Smallingerlands Belang is it iens mei it beslút fan Ter Keurs. "Wy fine dizze wethâlder net mear by steat om goed te funksjonearjen as wethâlder yn Smellingerlân."