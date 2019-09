19-jierrige automobilst rydt hûs Aldhoarne yn en soarget foar ravaazje

De brânwacht hat mei help fan in fierrikker de gevel fan it hûs skoarre. By it ûngelok waard ek in elektrisiteitskastke fernield.

De gemeente Hearrenfean hat bewenners fan it hûs opfang oanbean. Meiwurkers hawwe moarns in ynspeksje dien en konkludearre dat it pân noch bewenber is. "De draachmuorre is noch goed", seit in wurdfierder fan de gemeente.