Keunstferkeap yn Noard-Nederlân bliuwt efter op oare parten fan Nederlân

Fanwege it sukses fan de foarige twa kear moat Art Noord in jierlikse beurs wurde om sa de keunstwrâld te stimulearjen. De organisaasje en dielnimmende galeryhâlders ferwachtsje wer in pear tûzen besikers, al binne dat fansels net allegear keapers.

Neist nammen as Sjoerd de Vries en Kamagurka hingje der ek acht jonge talinten op de beurs. Sjuery en publyk sil harren wurk beoardielje. Snein is der noch in stoomkursus keunstkeapjen, alles om de hannel en it keunstklimaat yn it Noarden oan te jeien.