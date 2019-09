Wa hat bylden fan de rapste frou fan de Alvestêdetocht 1985?

"Er is helemaal niets", seit Kees Jongkind fan it NTR-programma. "Er is een interview door Evert ten Napel van na de finish. En er is een stukje voor de start. Maar alles wat ertussenin zit, ruim 13 uur, hebben we haar niet in beeld."

Wol foto's, mar gjin bylden

Der wie yn 1985 gjin aparte wedstriid foar froulju. Van der Hoorn ried 45 minuten efter de manlike koprinners. "De collega's van de NOS hebben gekozen voor de kop van de wedstrijd en daar zat zij niet in", fertelt Jongkind. "Er zijn wat fragmenten vanuit de helikopter waarvan wordt gezegd: dat is haar. Maar zelf zegt ze dat ze dat ook niet is. Dus we hebben niets. Wel een mooi verhaal en foto's, maar we zouden ook graag bewegende beelden van haar zien tijdens die Elfstedentocht."