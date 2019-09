Follybalsters ferlieze fan koprinner Sina op wrâldbeker

It is de tredde nederlaach foar Oranje yn acht wedstriden. Sina is koprinner yn de kompetysje fan tolve lannen. De regearjend olympysk kampioen hat nei acht wedstriden noch net ferlern en wie no ek dúdlik te sterk foar Nederlân. De oranjefroulju wisten Sina wol in set ôf te snoepjen. Dat is pas it twadde setferlies fan Sina.

Saterdeitemoarn (Nederlânske tiid) komt Nederlân wer yn aksje. Dan is de Dominikaanske Republyk de tsjinstanner.