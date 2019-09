Plysje kontrolearret ferkear út bus wei: 87 boeten

De plysje hat tongersdei 87 boeten útdield by in ferkearskontrôle op de sneldiken yn it Noarden. De kontrôle út in touringcar wei waard hâlden yn it ramt fan Edward: European Day Without a Road Death. Fierwei de measte boeten waarden útskreaun foar it brûken fan de mobile telefoan ûnder it riden.