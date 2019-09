Spoarwurksumheden foar sneltrein tusken Ljouwert en Grins útsteld

It giet om oanpassingen oan stasjons, oerwegen en perronnen by it Fryske part fan it trajekt del. Sa is it materiaal foar in treindeteksje by Feanwâlden net leverber. Der wurdt socht nei in nije perioade om fierder te wurkjen.

Yn Grins gean de wurksumheden wol troch. De sneltreinen ride dêrtroch yn de perioade fan 16 oant en mei 27 oktober net. Arriva set yn dy tiid wol gewoan stoptreinen yn om reizgers op harren bestimming te bringen.

De ekstra sneltrein sil ein 2020 ride.