Wethâlder Eric ter Keurs fan Smellingerlân stapt op nei krityk op amtners

Wethâlder Eric ter Keurs fan de gemeente Smellingerlân stapt op. Dat hat hy tongersdeitejûn op in ekstra riedsgearkomste bekend makke. Ter Keurs skeat ôfrûne wike út syn slof by de riedsfergadering, dêr't hy fûle krityk hie op it amtlik apparaat fan de gemeente.