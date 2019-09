Festival Harlingen Ongeschut giet wer net troch

It komt allegear troch in legedrukgebiet boppe Ingelân, dat it wetter yn de Noardsee en ek de Waadsee opstowt. En der wurdt foar sneon ek in soad reinwetter en hurde wyn ferwachte.

De organisaasje is teloarsteld, mar set no fol yn op takom jier, ûnder it motto 'trije kear is skippersrjocht'.