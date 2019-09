GrienLinks: ôfsluten 'deadeslangedyk' Fochtelerfean ûndersykje

Al jierren yn petear

Ek Natuurmonumenten wol dat de tyk ticht giet. Der wurdt al jierren praat mei de gemeente Eaststellingwerf, de behearder fan de dyk, mar in passende oplossing is der lykwols noch net. Dêr komt noch by, seit boskwachter Marjan Dunning, dat it hieltyd drokker wurdt op de dyk.

Oant no ta binne dit jier al 160 slangen deariden. "We zijn in gesprek met de gemeente die is eigenaar van de weg." It leafst soe se de dyk foar autoferkear ôfslute wolle, mar dat seit se net lûdop.