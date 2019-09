Reekgerdyn by Cambuur oer ferfanging Maulun

Der binne trije farianten dy't oerwage wurde troch de coach fan de Ljouwerters. Ien mei Giovanni Korte, ien mei Stanley Akoy en in tredde dy't De Jong net priisjaan wol. Twivels dus, al is it net sa slim dat De Jong der pine yn 'e holle fan hat. "Dat ha ik net in soad. Eartiids hie ik it wolris, want ik fûn stappen wol leuk. Mar dat wie middeis wol wer oer. Hjiroer ha ik ek gjin pine yn 'e holle. Dit heart by fuotbal."

Volendam net wizer meitsje

De reden dat De Jong syn opstelling net bekend makket, is dat hy tsjinstanner FC Volendam net wizer meitsje wol. "Lit se hjir mar hinne komme om it te efterheljen. Lit se dy kilometers mar meitsje", fertelt De Jong.

Wa't noch net ynsetber binne, binne Jarchinio Antonia en Doke Schmidt. Beiden trainden tongersdei wol op it fjild. Antonia die sels alwer in part mei de groep mei. De ferwachting is dat Schmidt takom wike foar in part úteinsette kin mei de groepstraining.