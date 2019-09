Bysûndere munten ûnderdiel fan tentoanstelling oer Vikingen

Nei alle gedachten binne de munten tusken rûn 850 nei Kristus ferlern of bedobbe yn de grûn by Wurdum. In part fan de munten is fûn yn in linnen bûdeltsje en dat is opfallend. Linnen kin meastal net lang bewarre bliuwe.

Op twadde krystdei wie it raak

De munten binne fûn troch de trije amateurargeologen Sjoerd Bakker, Jildert de Boer en Thomas Menting. De manlju hawwe as hobby om mei de metaaldetektor op in paad te gean. Sa ek op twadde krystdei fjouwer jier lyn. De manlju hiene lêst fan in 'brakke kop' nei it krystgala en tochten dat it in goed idee wie om even in frisse noas te heljen.