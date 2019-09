Fertochte stekpartij Grins is 67-jierrige ynwenner fan de stêd

De stekpartij ûntstie om 21.30 hinne op it terras fan kafee De Drie Gezusters. In man soe samar op in persoan op it terras ynstutsen hawwe, wêrnei't in wrakseling ûntstie. De plysje seit dat de fertochte tongersdei heard wurde sil, en ek wurde kamerabylden besjoen. It is op dit stuit noch net dúdlik wat de oanlieding wie foar de stekpartij.