Medewerkers Nij Smellinghe protesteren voor betere CAO

In haar dagelijks werk op de Spoedeisende Hulp merkt Di Rocco dat de werkdruk hoog is. "Er is veel ziekte, waardoor er veel geschoven moet worden. Wij willen gewoon meer waardering ons werk. Dat geldt voor iedereen die ervoor zorgt dat Nij Smellinghe kan draaien. Er moet dus iets veranderen!" Volgens Di Rocco zijn de reacties van patiënten tot nu toe positief. "We hebben ook handtekeningen van patiënten verzameld."

Eindbod moet van tafel

De vakbonden vinden het onbegrijpelijk dat de NVZ niet met betere voorstellen komt en niet investeert in het personeel. "De afgezegde patiënten hebben er vandaag één dag last van, maar als er niks verandert, hebben ze er straks jaren last van", legt Harma Schrage van vakbond FNV uit. "Het is ontzettend moeilijk om nog mensen te vinden die in de zorg willen werken. Met een goede CAO en goede afspraken kunnen we dat veranderen."