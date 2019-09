Wrâldtitel yn hânberik foar Nyck de Vries

It gat mei de Kanadees is oprûn ta 59 punten, yn it foardiel fan De Vries. De titel kin De Vries hast net mear ûntgean. "Natuurlijk komt er een droom uit als het gebeurt, maar kom op nou jongens, we zijn nuchtere Friezen! We zijn dichtbij, maar alles is nog mogelijk!"

"Het is onze intentie de wedstrijd te winnen. We hebben een comfortabele voorsprong en we zijn ons ervan bewust dat we het nu af kunnen maken. Maar het is pas klaar als het klaar is en dat is het nu nog zeker niet."

As it De Vries dit wykein net slagget om de wrâldtitel te pakken, dan krijt hy begjin desimber yn Abû-Daby noch in twadde kâns.