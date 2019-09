Ferplichte ôfdracht oan it Ryk tsjinfaller foar Wonen Noordwest Friesland

Wonen Noordwest Friesland moat de kommende tsien jier 26 miljoen euro oan it Ryk betelje yn it ramt fan de ferhierdersheffing. Dy is bedoeld om wenningferhierders meibetelje te litten oan it ferleegjen fan de steatsskuld. Wonen Noordwest Friesland soe mei it jild 500 huzen duorsum meitsje en rom 120 âlde huzen ferfange. Mar dat giet no net troch. De wenningkorporaasje docht in driuwend berop oan it Ryk om op te hâlden mei de ferhierdersheffing, sjoen it neidielige effekt.