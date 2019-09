LIVEBLOG: Dei 3 fan it heger berop tsjin A7-blokkearders

De tredde dei fan it heger berop tsjin de A7-blokkearders begjint. Nei alle gedachten wurdt it de langste dei fan de trije. It Iepenbier Ministearje komt mei it rekwisitoar en de strafeask. Dêrnei komme de advokaten oan it wurd. En as lêste krije de fertochten it lêste wurd. It begjint mei in filmke op fersyk fan advokaat Tjalling van der Goot.