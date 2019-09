LTO Noord: soad ûndúdlikheden yn rapport Remkes

It giet om 'waarme sanearring' dus, mei in finansjele temjittekomming as kompensaasje foar de skea. "It kaam ús eins wol wat kâld op it dak", seit Trienke Elshof fan boere-organisaasje LTO Noord. "Doe't de advyskommisje dwaande wie mei it opstellen fan it advys, hawwe wy as LTO Noord ek wol ynbring hân en doe hawwe wy sein datst op de lange termyn sjen moatst nei in 'gebietsrjochte' oanpak."

"Op de koarte termyn moatst sjen hoe'tst de ympasse trochbrekke kinst troch in oplossing te sykjen foar de boeren dy't harren fergunning kwytrekke binne." Elshof hat noch har twifels by de waarme sanearring. "Der wurdt wol sein dat it in frijwillige regeling is, mar dan binne wy hiel benijd hoe't dit fierder oanpakt wurdt."

Soad ûndúdlikheden

Hoefolle boeren der yn en om kwetsbere natuergebieten wurkje en wenje of ferâldere stâlen hawwe, kin Elshof net krekt sizze. "It trochfieren fan dizze maatregel freget nochal wat fan boeren. It lytse oantal techniken om emisje-earm te wurden, is hiel djoer. Wa sil dat betelje? Der steane noch safolle ûndúdlikheden yn it rapport en dêr meitsje wy ús as organisaasje bot soargen oer."

Finansjeel helber

"De sektor hat al in hiel soad dien de ôfrûne jierren. De ammoniakemisje is mei 65 persint redusearre. Under it PAS-rezjym hiene wy ek ôfspraken makke oer mear reduksje. Dêr wolle wy ús wol oan hâlde, mar dit liket fierder te gean. Wy freegje ús ôf oft der wol genôch mooglikheden binne om dat op in wize te dwaan dy't foar de boer finansjeel helber is."