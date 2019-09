Grutte belangstelling foar kavels yn Driezum: ynformaasjejûn drok besocht

"Wy hawwe in ynwennertal dat stadichoan sakket. Wy wolle graach foarsjenningen yn stân hâlde. Wy dogge as doarpsûntwikkelingsmaatskippij ús best om de besteande wenningen, foarsjenningen, it doarp sels, op te kreazjen. Mar wy ûnderkenne dat in stikje nijbou dêr net by misse kin, omdat we oars achterút sokkebalje", fertelt Ulke van der Bij. Hy hat de jûn tegearre mei Jouke Dantuma organisearre. De twa sitte yn de doarpsûntwikkelingsmaatskippij Driezum/Wâlterswâld (DOM).

Belangstellingsregistraasje

It betsjut net dat alle minsken dy't op de ynformaasjejûn oanwêzich wiene in kavel krije kinne. "Dat ha wy ek útlein oan de minsken. We ha no de belangstellingsregistraasje. Dat freegje wy en dat freget de gemeente. No begjint it spul mei de gemeente: yn hoefier krije wy de gemeente oer de streep om mei te wurkjen oan in behoarlik, substansjeel wenningbouplan foar Driezum", fertelt Van der Bij.

"De keunst is: hoe krije we de gemeente safier om hjir bygelyks tweintich wenningen del te setten. Mar dat spul sil de kommende tiid spile wurde en dêr ha we de minsken dy't belangstelling toane hurd by nedich."