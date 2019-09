Emosjonele IepenUP: "Ljouwert lit keunstners opdraaie foar renovaasje"

Der wie ûnferwachts in soad emoasje op de jûn fan IepenUP. Nei in ynlieding fan professor Boukje Cnossen dy't spesjalisearre is yn Kultureel Undernimmerskip, kamen de saakkundigen út it wurkfjild sels oan it wurd. Neffens Koen Haringa, ûnder oare bekend fan Asteriks en Stadsoase, is der yn Ljouwert grut ferlet fan in nij brûsplak dêr't keunstners en kreative ûndernimmers de romte krije om harren ideeën te realisearjen en te eksposearen.

As ideale lokaasje wurdt dêrby tocht oan it spoordokgebiet efter it eardere postsortearsintrum fan PostNL. Oarspronklike plannen om krekt dat gebou te brûken foar dit nije brûsplak kinne net trochgean no't in Ingelske projektûntwikkelder dit gebou yntusken opkocht hat.

Keunstbûlevaar?

Inisajyfnimmers Koen Haringa en Baukje de Vries út namme fan it LOF (Leeuwarder Ondernemers Fonds) wolle no it nije brûsplak ûnderbringe yn kontainers op it braaklân fan de eardere fleisferwurker Brada. Fierders moat om dit brûsplak hinne in stedspark oanlein wurde, dêr't net allinne kuiere wurde kin, mar dêr't ek de kulturele projekten en eksperiminten oan it publyk toant wurde kinne. Dêrmei krijt Ljouwert dan in eigen keunstbûlevaar.

Neffens Haringa en De Vries binne brûsplakken yn Ljouwert absolút needsaaklik om foar te kommen dat jonge kreativelingen Fryslân ferlitte sille.

Alle dielnimmers oan de diskusje fan it publyk en it panel fûnen dat der meer brûsplakken komme moatte, wol net it gefaar ûntstean dat talintfolle kultuermakkers de provinsje ferlitte om't se gjin geskikte wurkromte fine kinne.