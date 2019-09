Lytse brân by FC Wolvegea: brânwacht te plak en fuotballers bûten

By fuotbalferiening FC Wolvegea wie woansdeitejûn in lytse brân. It die bliken dat it fjoer ûntstien wie yn de meterkast fan de sportakkommodaasje oan de Kruisstraat. Der ûntstie reek yn it pân en de elektrisiteit foel út. De fuotballers dy't yn de klaaikeamers wiene, binne nei bûten brocht.