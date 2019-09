FIDEO: IepenUP Live: Brûsplakken! Wêrom eins?

Eltsenien wol se, mar net in soad krije se: brûsplakken. Mar wêrom wolle keunstners en kultuermakkers se? Wat hawwe wy der eins oan? Wat kinne wy dermei? Te gast is Boukje Cnossen, sy is professor of Cultural Entrepreneurship (Leuphana University of Lüneburg). Derneist is der in diskusjepanel mei Koen Haringa (Podium Asteriks), Abel de Grefte (Zalen Schaaf), Bonny Dijkstra (Cornelis Trooststraat) en Jannie Atsma (gemeenteriedslid CDA).