In auto bedarre woansdeitejûn yn in groppe neist de Wâldwei by De Rottefalle. It wie lykwols net in gewoane auto, mar in brommobyl. De bestjoerder fan it 45-km-weintsje is troch ûnbekende oarsaak neist in maisfjild terjochte kaam, net fier fan de ôfrit by de N31.