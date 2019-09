Ljouwert besuniget: djoerder parkeare, minder nei eveneminten en nije beammen

De oarsaak fan de finansjele need is neffens it kolleezje de ferskowing fan taken fan it Ryk en de Provinsje nei de gemeente. De gemeente hat net genôch budzjet om al dy taken goed te dwaan. It giet dan benammen om de jongereinsoarch, partisipaasje en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

De ôfrûne jierren hat de gemeente 32 miljoen ekstra útjûn oan dy ekstra taken. It Ryk hat Ljouwert yn 2018 foar ien kear 20,9 miljoen euro kompensearre. Mar de kommende jierren moat de gemeente it sels oplosse en dat kin allinnch mei hurde besunigingen neffens it kolleezje.

B. en w. wolle de gemeentlike belestingen foarearst net ferheegje. De parkeartariven geane takommend jier wol wat omheech. Feitsma rekkenet op in strukturele mearopbringst fan sa'n 5 ton. Dy giet nei de algemiene middels, sadat de gemeente minder hoecht te besunigjen.